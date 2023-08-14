缺工荒 王品三度調薪擴大引進中高齡員工

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (14) 日最新指出，為滿足營運需求，擴大招募 500 名正職員工，並啟動第三波調薪計畫，中餐品牌招募起薪最高也調升至 35800 元，調幅約 8%，尤其為因應缺工狀況，積極引進中高齡員工，將舉辦三場中高齡就業示範職場活動。

王品說明，為因應超高齡社會來臨，協助中高年級生續留、返回職場，透過職務優化、流程再設計，安排合適的工作內容，截至 8 月，中高齡任用人數達 406 人，是去年同期人數 2 倍。

王品力拚全台「一周一新店」，8 月已發包裝修 18 家新門店，今年確定完成 51 家門店規劃，超越原定 50 家新店目標，隨著展店所需，擴大招募 500 名正職，同時擴大引進中高齡員工。

王品進一步指出，已於今年初全面調升起薪，7 月鐵板燒、鍋類品牌加碼，鐵板燒品牌上半年招募起薪累計最高調幅近 12%。

王品 8 月再啟動第三波調薪計畫，中餐 4 品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾」、「來滋烤鴨」調升招募起薪，打出無經驗可，新進同仁起薪 35800 元。若是廚藝值班幹部，起薪 40000 元，通過培訓考核，每月最高可再領 6000 元技能津貼，成為店長、主廚，搭配晉升調薪、3 月績效調薪、9 月年中調薪，年薪有望破百萬元。

截至 7 月底，王品員工總數突破萬人，成為台灣員工人數最多的連鎖餐廳。