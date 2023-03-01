Target擬斥資50億美元 捍衛物美價廉招牌

眼見銷售和顧客流量增長放緩，Target (TGT-US) 周二 (28 日) 盤前發布財報後也宣布將在新一年度花費 40 至 50 億美元，以提供鮮食商品、新服務並加速交付。

Target 目標推出或擴展 10 個自有品牌，因自有品牌的成長較整體銷售快速，並開設約 20 家新門市，以及提供路邊取貨服務，讓購物者無須下車就能取貨。

Target 計劃改造約 175 家現有門市，並擴大樞紐網絡，讓網購服務能更快速更低價。

Target 購物假期季的銷售較上一年同期增加約 1%，使其財報一年來首次高於華爾街預期。儘管如此，其獲利和利潤率仍在下降，且全年前景保守，因通膨環境下，顧客撙節支出，減少購買非必需品。

因此，Target 計劃以更低的價格提供更多商品，例如 3 美元、5 美元、10 美元和 15 美元，且今年起提高食物、清潔用品等日常必需品的庫存，而非必需品類別的庫存則較去年同期減少約 13%。

Target 預期 2023 會計年度的同店銷售 (追蹤開業至少 13 個月的商店與網絡銷售額的關鍵指標) ，表現將介於下降百分比偏低個位數，到上升百分比偏低個位數。

全年 EPS 預期介於 7.75 美元至 8.75 美元之間，但據 StreetAccount 估計，這低於華爾街預期的每股 9.23 美元。

第四季 (1/28 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股獲利 (EPS)：1.89 美元 vs. 1.40 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：314 億美元 vs. 307.2 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

同店銷售：上升 0.7% vs. 下降 1.6% (StreetAccount 調查的估計)

顧客流量 (含實體店和網購)：增長 0.7%

營業利潤：3.7% vs. 3.1% (StreetAccount 調查的估計)

儘管 Target 營收和獲利均高於預期，但淨利自去年同期的 15.4 億美元或每股 3.21 美元下降約 43% 至 8.76 億美元，或每股 1.89 美元。

Target 以低價但時尚前衛的服裝、家居用品等著稱，在疫情大流行的頭兩年銷售額飆升。自 2019 財年到 2022 財年，其年度營收成長約 310 億美元，即近 40%。

然而過去一年，Target 面臨銷售趨勢和市場情緒的轉變，成為產業典型代表，即受困於庫存問題、利潤率受壓以及中產階級消費者對通膨的擔憂，致使全財年前 3 個季度的表現均遜於華爾街預期，並曾向投資者預警假期購物季銷售將轉疲。

Target 去年夏季實施積極的清庫存計畫，效果卓然，第四季庫存水準已較前一年同期下降 3%。(第三季庫存為年增 14%、第二季年增 36%，第一季年增 43%。)

然而，Target 未能實現更健康的利潤率目標，該公司本承諾下半財年營業利潤率 6%，但在 6 月二度下修獲利前景。第四季營業利潤 3.7%，較第三季的 3.9% 下降。

Target 目前計劃自下一年度起或稍晚一些，返回疫情前的營業利潤率 6%。

Target 周二股價收每股 168.50 美元，較史上收盤高點下跌近 40%，市值萎縮至近 770 億美元。但今年迄今，該股已上漲約 13%，超越標普 500 指數約莫 3% 的漲幅。