小摩策略師：美通膨將會回落 投資人應把握機會

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 David Kelly 表示，美國周四 (10 日) 公布的的消費者物價指數 (CPI) 報告讓市場看到了樂觀的理由，由於通膨預期會在明年年底將接近 Fed 設定的 2% 目標，有耐心的投資者會在股市中獲得回報，而債券則提供了更穩健的資本收益。

Kelly 表示，債券市場總體定價情況比過去多年來更好，他認為隨著利率下降，債市定會出現一次性資本收益。而股市仍然有更好的長期的資本收益。

Kelly 表示，在核心 CPI 中看到了通膨下降的跡象，並預期無論是否有 Fed 的幫助，通膨率都會降至 2%，美國正在出現通貨緊縮。

對於散戶投資人，Kelly 說道，由於通膨需要一段時間才能下降，我們正走向一個成長緩慢的情況，就像十年前一樣。

加拿大皇家銀行 (RBC) 技術策略師 Robert Sluymer 表示，2016 年開始的上漲趨勢可能正在站穩腳跟，美股長期趨勢樂觀，美股有望一路維持漲勢至 2030 年代中期。

「當前的上漲趨勢可能會持續到 2030 年代初期至中期。2022 年第四季可能代表了本輪週期的底部。」Sluymer 說道。

不過，富國銀行高級全球市場策略師 Scott Wren 先前表示，現在不是追逐推動本輪美股反彈的科技股的時候。出於多種原因，該行維持謹慎態度，並認為近期股市難以大幅走高。通膨反彈就是風險之一，如果通膨下降趨勢趨於平緩，並發生逆轉，推動本輪漲勢的板塊，恐怕很容易遭遇大幅回調。

Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 在近期提高了對標普 500 指數的年終目標價，但仍預估 2023 年底前將再跌 15% 至 20%。