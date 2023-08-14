斥資40億元！欣興全台首座大型定置式能燃料電池啟用

欣興電子 (3037-TW) 今 (14) 日上午於中壢工業區合江廠，舉行「大型定置式能燃料電池」啟用典禮。欣興指出，此一電力設置為全台首座大型定置式規格，並與美國最大燃料電池製造商 Bloom Energy(BE-US)共同攜手合作，開創能源供應多元與自主性，也讓企業邁向能源轉型之路。

欣興指出，面對 2050 年净零排放嚴峻的挑戰，近年各國積極發展氫能源，並將氫能視為终極潔淨能源項目，也是達成净零排放與碳中和的重要選項。

台灣 2022 年提出「2050 年净零排放路徑圖」中, 也將氫能纳入「淨零 12 項關鍵戰略行動計畫」推動項目之一。

生產載板及 PCB 的欣興電子指出，欣興投入 40.41 億元推動「定置式氫能燃料電池」設置, 除了因應國家政策與國際碳趨勢外，此一此新創能源也可作為廠區全天候穩定且大容量工業基載電力來源，此舉也帶動全台能推動與相關產業鏈發展。

欣興 2023 年上半年營收 518.01 億元，毛利率 20.39%，年減 14.87 個百分點，稅後純益 64.84 億元，年減 52.66%，每股純益 4.27 元。欣興 7 月營收 85.69 億元，月增 3.64%，年減 27.25%，累計前 7 月營收 603.7 億元，年減 22.73%，欣興對下半年景氣看法保守。