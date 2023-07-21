欣興轉投資軟板廠同泰電子Q2仍陷虧 上半年每股虧1.81元

由欣興 (3037-TW)、台表科 (6278-TW) 轉投資軟板廠同泰 (3321-TW) ，公布最新財報，2023 年第二季營收回升，毛利率轉正，但單季仍陷虧損，2023 年 1-6 月稅後虧損 1.22 億元，每股虧損 1.81 元。

同泰第二季營收 4.2 億元，季增 32.35%，年減 23.84%，毛利率 3.67%，較首季的負毛利率爲佳，年減 7.87 個百分點，稅後虧損 1909 萬元，虧損較首季的 1.02 億元減，較去年同期由盈轉虧，單季每股虧損 0.28 元。

同泰 2023 年上半年累計營收 10.62 億元，年減 30.5%，毛利率爲 2.16%，稅後虧損 1.22 億元，每股虧損 1.81 元。

不過，同泰在去 (2022) 年遭遇需求疲弱及資產減損不利影響之下，全年大幅虧損 2.67 億元，換算每股虧損 1.71 元，也爲同泰連續 7 年虧損，今年第一季也因營業規模縮小、出貨產品結構不佳，造成稅後虧損 1.02 億元，每股虧損 0.66 元。

同泰先前已決議辦理減資近 57%，以彌補虧損，預計減資後股本爲 6.72 億元，將在 8 月底完成換股作業，新股 8 月 31 日上市交易。

完成減資後，同泰將辦理現增以強化財務結構，同泰董事會並已決議發行 3 萬張現增股，進行市場籌資。