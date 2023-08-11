研勤AI人臉辨識首獲金融業導入！有望輸出海外

近年有效轉型人臉辨識領域的研勤 (3632-TW)(PAPAGO!) 今 (11) 日宣布，FACE8 台灣臉霸人臉辨識引擎發展再下一城，獲金融機構採用，首波於行動銀行非約定轉帳人臉辨識驗證機制上線，研勤董事長簡良益表示，此次新技術獲金融業肯定，是發展 AI 影像辨識的重大里程碑，有利未來技術輸出海外市場。

圖：研勤提供。

研勤說明，相較於日常運用的人臉辨識技術，金融加密防護驗證等級的生物辨識因牽涉金融交易安全等需求，需經歷嚴謹的防偽、防冒充等攻擊驗證測試認證後，才得以上線運作，上線後可流暢且有效率免除金融消費者需記憶多組密碼的不便。

研勤人臉辨識技術已獲健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等採用，本次技術成功導入金融業，展現 FACE8 技術已打入金融業加密驗證等級的市場。

簡良益表示，FACE8 台灣臉霸人臉辨識技術獲得金融業採用，為行動銀行非約定轉帳人臉辨識驗證機制上線成功，是發展 AI 影像辨識技術的重大里程碑，尤其在經歷過去幾年的台灣實際落地服務經驗，看好將有利未來技術輸出海外市場。

美中貿易戰後，資訊服務牽涉國安、資安的議題備受重視，FACE8 台灣臉霸技術是 100% 純台灣技術研發，可避免遭受境外勢力藉由系統後門惡意蒐集資訊的風險，且技術團隊透明公開揭露系統原始碼供金融業客戶進行相關安全掃描，確認無潛在風險後，採用專案技術轉移 (Turn-key) 模式，將整套人臉辨識核心技術安裝於金融客戶的伺服器系統，資訊安全保障絕無顧慮。

研勤進一步說明，FACE8 台灣臉霸的活體辨識 (Liveness Detection) 技術除經第三方認證，通過依 ISO 30107-3 標準進行的 iBeta PAD(活體冒用攻擊測試) 測試，證明適用於金融、網路交易、遠距身分認證等安全係數要求較高的生物辨識認證。

本次服務正式上線前，已經歷金融業客戶最嚴格且複雜的各項模擬攻擊測試及綜合辨識效能測試，凸顯 FACE8 台灣臉霸技術實際落地的實力。