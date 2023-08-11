資通訊出口報喜 財長看好台灣Q4出口有望轉正

出口可望露出曙光，財政部部長莊翠雲今 (11) 日表示，台灣 7 月包括資通訊及視聽出口正成長，讓出口展望也轉趨樂觀，預估第 4 季出口將逐漸轉為正成長。

財政部今天舉行媒體座談會，談到今 (2023) 年的出口表現及未來展望，莊翠雲對此表示，7 月份資通訊產品出口正成長，未來出口表現可望漸入佳境，預期到今年第 4 季，台灣的出口就能恢復正成長。

根據財政部日前發布統計，7 月份主要出口貨類中，資通與視聽商品的出口值 90.7 億美元，不僅創下單月新高，且較去年同期增加 54.1%，也是 13 年來最大增幅。

莊翠雲表示，今年前 7 月出口比起去年同期，還有有兩位數的減幅，主要是受國際通膨、升息循環、廠商持續調整庫存、經濟放緩，加上去年出口值基期較高等諸多影響。

莊翠雲還說，事實上今年上半年外銷訂單也是衰退，外銷訂單不佳，出口自然也不好，但預期到了第四季就會逐漸轉為正成長。

財政部統計處處長蔡美娜日前也說，隨著庫存調整告一段落、AI 商機挹注、電子新品備貨周期啟動、傳統出口旺季到來，加上基期效果開始反轉，預估第 3 季出口年減幅可望降至個位數，第 4 季出口則可望重回正成長軌道。

在稅收展望部分，莊翠雲表示，財政部目前正在籌編 113 年度的稅收預算，其中在營所稅部分，包括出口、外銷訂單表現以及上市櫃獲利等因素都將影響營所稅預算數編列。

在營業稅部分，莊翠雲認為，今年經濟呈現「外冷內溫」，內需部分包含餐飲、零售等營業額均已回溫，預期將有助於挹注營業稅表現，也是籌編稅收預算數的有利因素。

至於證交稅方面，莊翠雲說，證交稅與股市成交量密切相關，其中今年 4 月以來在 AI 題材帶動下，挹注股市表現及成交量成長，預期股市應該會有不錯的表現，但她亦強調，股市容易受總經等外在環境影響而有所變動。