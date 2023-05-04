光學元件廠首季財報 今國光、先進光及揚明光都陷虧損

光學元件廠今國光 (6209-TW) 去 (2022) 年扭轉過去連續 5 年的虧損，全年稅後純益 6494 萬元，較上一年由虧轉盈，每股純益 0.37 元，但今 (4) 日公布的 2023 年首季報又陷虧損，單季稅後虧損 4556 萬元，每股虧損 0.26 元；在已發布首季財報的光學元件廠中，與揚明光 (3504-TW) 及先進光 (3630-TW) 都處於虧損。

今國光 2023 年第一季營收 7.02 億元，毛利率 8.93%，季減 2.08 個百分點，年減 0.48 個百分點，單季稅後虧損 4556 萬元，較上一季及去年同期均由盈轉虧，每股虧損 0.26 元

今國光產品營收比重來看，IoT 物聯網應用占比為 31%，單眼相機鏡片占 30%，車載鏡頭 10.2%，遠紅外鏡頭 16%。2023 年首季本業陷入虧損，主要營收規模太小所造成。

今國光 2022 年全年營收 35.81 億元，毛利率 8.78%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 6494 萬元，較上一年由虧轉盈，每股純益 0.37 元。今國光去年股息 擬配發 0.7 元，包括盈餘配發每股現金 0.4 元及資本公積配發每股現金 0.3 元。

此外，光學元件廠先進光 2023 年第一季財報，營收 8.37 億元，毛利率 18.42%，季減 10.92 個百分點，年減 2.68 個百分點，稅後虧損 165 萬元，較上季及去年同期均由盈轉虧，每股虧損 0.01 元。

而揚明光 2023 年第一季營收 7.3 億元，毛利率 9.24%，季減 2.38 個百分點，年減 9.02 個百分點，稅後虧損 8559 萬元，與上一季同樣虧損，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.75 元。