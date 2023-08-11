三陽Q2業外貢獻逾10億元 EPS 2.87元創單季次高

三陽工業 (2206-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，單季合併營收 173.88 億元，年增 39.79%，毛利率約 21.55%，稅後純益 24.21 億元，年增 312.3%，每股純益 2.87 元，創單季次高紀錄，其中，業外貢獻逾 10 億元。

本次公告中，業外部份貢獻稅前盈餘約 12.82 億元，為去年處份新竹安駕中心 1.5 萬餘坪土地建物，於本季認列，扣除土增稅後，推估稅前處分利益約 10.85 億元，挹注每股獲利約 1.1-1.3 元。

而三陽上半年合併營收 327.21 億元，年增 38.67%，毛利率約 21.13%，稅後純益 38.64 億元，年增 210.85%，EPS 4.57 元，創同期新高。

三陽指出，上半年營收成長主要因二輪高階機種和平價機種均熱銷，在上半年銷售前 10 名的排行榜中，5 大車款包辦半數，銷售冠軍為國民神車全新迪爵，高階車款 Jet SL 和 MMBCU 左右也取得第 2、3 名，平價車種 WOO 和小型國民車 VIVO 拿下第 5、7 名。

累計上半年三陽內銷達 139152 台，較去年同期增加 38,984 台，年增率 38.92%、市占率 38.3%，大幅優於去年同期 7.6 個百分點。

四輪事業方面，上半年南陽實業代理 Hyundai 現代新車銷售共 11331 台，年增 67.9%，超越市場上所有非豪華品牌，三陽分析，因是新上市的 Custin MPV 車款熱銷，商用車 Porter 和 Staria 銷售也持續成長。

展望下半年，三陽將在米蘭車展出油電機車新技術，未來目標持續拓展歐洲、中東、中南美洲、東協市場，拚未來 3 年機車內外銷達 100 萬台。