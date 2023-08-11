盤後速報 - 鈺鎧(5228)下週(8月18日)除息0.3元，預估參考價22.65元

鈺鎧(5228-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月11日)收盤價22.95元計算，預估參考價為22.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺鎧(5228-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為Multilayer Chip bead。Multilayer Chip inductor。High frequency inductor。近5日股價下跌3.77%，櫃買指數下跌2.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/18
|22.95
|0.3
|1.31%
|0.0
|2022/08/23
|21.35
|0.4412
|2.07%
|0.0
|2021/09/28
|24.1
|0.2
|0.83%
|0.0
|2019/08/27
|11.57
|0.2
|1.73%
|0.0
|2017/08/28
|15.24
|0.04
|0.26%
|0.0
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