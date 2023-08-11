盤後速報 - 鈺鎧(5228)下週(8月18日)除息0.3元，預估參考價22.65元

鈺鎧(5228-TW)下週(8月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月11日)收盤價22.95元計算，預估參考價為22.65元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.31%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺鎧(5228-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為Multilayer Chip bead。Multilayer Chip inductor。High frequency inductor。近5日股價下跌3.77%，櫃買指數下跌2.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/18 22.95 0.3 1.31% 0.0
2022/08/23 21.35 0.4412 2.07% 0.0
2021/09/28 24.1 0.2 0.83% 0.0
2019/08/27 11.57 0.2 1.73% 0.0
2017/08/28 15.24 0.04 0.26% 0.0

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