盤後速報 - 太醫(4126)次交易(15)日除息4.5元，參考價76.8元
鉅亨網新聞中心
太醫(4126-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為76.8元，相較今日收盤價81.30元，息值合計為4.5元，股息殖利率5.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|81.30
|4.5
|5.54%
|0.0
|2025/07/03
|95.6
|5.0
|5.23%
|0.0
|2024/07/03
|93.2
|4.8
|5.15%
|0.0
|2023/07/12
|89.1
|4.2
|4.71%
|0.0
|2022/07/06
|70.0
|4.5
|6.43%
|0.0
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