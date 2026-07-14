鉅亨速報

盤後速報 - 太醫(4126)次交易(15)日除息4.5元，參考價76.8元

鉅亨網新聞中心

太醫(4126-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為76.8元，相較今日收盤價81.30元，息值合計為4.5元，股息殖利率5.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 81.30 4.5 5.54% 0.0
2025/07/03 95.6 5.0 5.23% 0.0
2024/07/03 93.2 4.8 5.15% 0.0
2023/07/12 89.1 4.2 4.71% 0.0
2022/07/06 70.0 4.5 6.43% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
太醫81.3+0.37%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty