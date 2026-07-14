盤後速報 - 貿聯-KY(3665)次交易(15)日除息15.18元，參考價1759.82元
鉅亨網新聞中心
貿聯-KY(3665-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.18元。
首日參考價為1759.82元，相較今日收盤價1775.00元，息值合計為15.18元，股息殖利率0.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|1775.00
|15.18494
|0.86%
|0.0
|2025/07/17
|882.0
|10.50548
|1.19%
|0.098836
|2024/07/23
|388.0
|8.78074
|2.26%
|0.0
|2023/07/25
|309.5
|9.88572
|3.19%
|0.096817
|2022/07/14
|315.5
|9.4496
|3.0%
|0.0
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