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盤後速報 - 貿聯-KY(3665)次交易(15)日除息15.18元，參考價1759.82元

鉅亨網新聞中心

貿聯-KY(3665-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.18元。

首日參考價為1759.82元，相較今日收盤價1775.00元，息值合計為15.18元，股息殖利率0.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 1775.00 15.18494 0.86% 0.0
2025/07/17 882.0 10.50548 1.19% 0.098836
2024/07/23 388.0 8.78074 2.26% 0.0
2023/07/25 309.5 9.88572 3.19% 0.096817
2022/07/14 315.5 9.4496 3.0% 0.0


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