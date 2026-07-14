盤後速報 - 精聯(3652)次交易(15)日除息1.2元，參考價30.85元
鉅亨網新聞中心
精聯(3652-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為30.85元，相較今日收盤價32.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|32.05
|1.19542
|3.73%
|0.0
|2025/07/10
|27.65
|0.6
|2.17%
|0.0
|2024/07/11
|48.4
|0.34588
|0.71%
|0.0
|2023/07/13
|33.4
|0.67037
|2.01%
|0.0
|2022/06/30
|21.2
|0.4149
|1.96%
|0.0
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