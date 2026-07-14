鉅亨速報

盤後速報 - 精聯(3652)次交易(15)日除息1.2元，參考價30.85元

鉅亨網新聞中心

精聯(3652-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為30.85元，相較今日收盤價32.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 32.05 1.19542 3.73% 0.0
2025/07/10 27.65 0.6 2.17% 0.0
2024/07/11 48.4 0.34588 0.71% 0.0
2023/07/13 33.4 0.67037 2.01% 0.0
2022/06/30 21.2 0.4149 1.96% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
精聯32.05-1.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
精聯

76.19%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty