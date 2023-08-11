〈旺矽法說〉海外市場進入收割期 董座：未來20年是賺美金的時代

探針卡大廠旺矽 (6223-TW) 今 (11) 日參與櫃買業績發表會，董事長葛長林表示，旺矽今年是掛牌上櫃第 20 年，展望未來，看好公司過去十年引進眾多國外專家，已推動公司轉向海外客戶，預期未來 20 年是賺美金的時代。

葛長林回顧，旺矽自 1994 年創業、2003 年正式掛牌上櫃，成立前十年為草創期，接下來的十年是成長期，但在前二十年皆是面向國內客戶，但過去十年透過不斷引進國外專家，帶動公司轉向前進海外市場，近年也開始看到成效。

尤其現階段美中貿易戰，葛長林認為，各個國家已表態晶片對國家發展很重要，旺矽為設備供應商，隨著半導體產業越來越好，公司也可望同步成長，加上旺矽七年前就已在美、中兩地擴大投資，並貼近客戶，也展現很好成效，預期美中兩大地區業績都會成長。

葛長林強調，旺矽有五大核心技術，包括精細機械運動特性技術、微小電信偵測技術、高頻環境與量測技術、溫度控制及散熱技術以及光、電、自動化高度整合，特別在高頻環境與量測技術、溫度控制及散熱技術在台廠相當少見，具備獨特產業地位，也配合國外客戶共同研發。

展望未來，旺矽經歷十年投資與國外接軌，並開發先進技術與市場，以探針卡產業來看，全球第一及第二大廠分別為義大利與美商，第三名則是旺矽，看好公司還有很大的努力空間，尤其專精高頻、溫度領域，透過整合不同核心技術服務客戶。