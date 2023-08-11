房市保守 詩肯上半年獲利衰近5成 料下半年旺季反彈

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 上半年稅後純益 6468 萬元，年減 49.57%，每股純益 (EPS)1.29 元，反映營收減少，不過，詩肯表示，訂單狀況已漸入佳境，加上即將進入第四季傳統旺季，看營運有望逐季轉強。

詩肯不諱言，今年市場普遍看壞景氣，經濟成長率 (GDP) 恐不保 2，而 7 月平均地權條例新法上路，加上通膨嚴峻，消費上明顯較為保守，外界對今年房市和房價多保守看待。

不過，進入下半年後，觀察到訂單已漸入佳境，加上即將進入第四季的傳統旺季，看營運可望轉強。

此外，詩肯也表示，接下來仍將持續尋找適合店點展店，截至 7 月底，全台門市共計達 91 店，在品牌融合開店中店後，有助控管費用，營運效益明顯提升。

詩肯上半年營收 11.54 億元，年減 7.47%，稅後純益 6468 萬元，年減 49.57%，EPS 1.29 元，其中，第一季營收衰退 12.06%，第二季營收 5.73 億元，減幅僅 2.3%，已明顯收斂，但營收下滑對獲利的衝擊，對高毛利行業而言，影響更明顯，上半年毛利率下滑約 1.6%。

而詩肯 7 月合併營收 1.93 億元，年減 2.02%，詩肯說明，上半年較疲弱的新加坡 NOVA，7 月營收已恢復成長，年增約 5.07%，台灣本業則衰退約 5.39%。