〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率上升 黃金承壓收低 7周來最糟糕一周

因美元走強和公債殖利率上升，黃金期貨價格周五 (11 日) 小幅承壓收低，創下自 6 月底以來單周最大跌幅。投資者此間評估美國最新通膨報告和消費者信心指數，以期窺探聯準會 (Fed) 下一步利率行動。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 2.30 美元或 0.1%，報每盎司 1946.60 美元。

本周黃金價格跌近 1.5%，根據道瓊市場數據，此為 6 月 23 日止的當周以來最大單周跌幅。

儘管周四公布的美國通膨程度低於預期，但由於通膨壓力恐再次加速，以及公債殖利率和美元恐持續攀升，進而挫傷黃金需求，這些擔憂情緒令本周黃金價格走低。

美元指數上升 0.3% 至 102.85。10 年期公債殖利率上升 6 個基點，自 4.141% 上升至 4.162%。舊金山 Fed 主席 Mary Daly 表示，儘管最新數據顯示 7 月消費者物價僅上升 0.2%，但 Fed 仍有許多工作要做，才能抑制通膨。

美國勞工部周五公布，7 月美國生產者物價指數 (PPI) 上升 0.3%，創 1 月來最大漲幅，6 月份上修後為持平表現，這使情況進一步複雜化。7 月核心 PPI (不含波動較大的能源、食物和貿易服務的價格) 上升 0.2%，亦較前月的 0.1% 升幅擴大。

密歇根大學消費者信心指數上個月達 71.6，觸及 22 個月高位， 8 月初值下降至 71.2。《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計，該數據 8 月小幅上升至 71.7。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 表示，即使美國通膨數據振奮人心，但黃金價格仍持續緩降至每盎司 1900 美元，因為投資人仍擔心 Fed 當前週期可能還會再升息一次。

Fundstrat 全球顧問公司技術策略主管 Mark L. Newton 表示，黃金終於給出了下行耗盡的訊號，後續應看漲。「鑑於美元和美國公債殖利率短期內都快見頂，未來幾個月貴金屬價格可望在其季節性看漲時期更見榮光。」

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