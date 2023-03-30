詩肯去年EPS 4.3元 配息近8成 現金殖利率逾7%

連鎖家具業者詩肯 (6195-TW) 今 (30) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.16 億元，年減 20%，每股純益(EPS)4.3 元，董事會通過配發每股現金股利 3.4 元，配息率近 80%，以今日收盤價 46.2 元計算，現金殖利率達 7.36%。

詩肯表示，去年營收雖創新高，但受到通膨壓力影響，新開店的人事、租金成本上升，對獲利造成壓力。

其中，去年第四季營收 6.66 億元雖維持高檔，但由於 2021 年 10 月發放振興五倍券，拉高比較基期，因此呈現 10.87% 的衰退，加上單季毛利率減少約 2 個百分點，進而影響全年獲利。

展望後市，詩肯指出，雖去年以來國際原物料價格大漲，成本、費用壓力增，但透過商品價格調整，獲利率已回穩，而去年第四季營收衰退為基期因素，振興券效應已逐步遞減，加上新加坡 NOVA 營運回到正軌，因此，營運仍是正向發展。

另一方面，詩肯提到，儘管今年以來房市交易量較去年減少，但自住需求並未受到政府打房、央行升息等因素明顯影響，惟須審慎因應大環境變化，隨時做出調整。

詩肯去年下半年針對門市結構進行優化調整，改以旗艦店的角度經營，打破品牌界限，不同品牌間反而有互相拉抬銷售效果，因此，今年將持續尋找適合店點持續，力拚營收再衝高。