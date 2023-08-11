「金磚之父」歐尼爾：即使通膨下降 利率也應在更長時間內維持在5%

有「金磚之父」美名的歐尼爾 (Jim O"Neill) 表示，他認為即使通膨消退，全球主要經濟體央行仍需要將利率維持在 5% 左右，超出市場原先預期的時間。

目前市場普遍預計美聯準會 (Fed) 將 9 月份的下一次政策會議上再升息 1 碼 (25 個基點)，據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，市場定價表明 Fed 將在 2024 年開始降息。

Fed 在 7 月會議上如期升息 1 碼，聯邦基金利率目標區間升至 5.25%-5.5%，為 2001 年以來的最高水準，尋求通過冷卻經濟來降低通膨。儘管 Fed 看到一些令人鼓舞的跡象，表明價格壓力正在緩解，但美國經濟卻沒有出現大幅放緩。

歐尼爾表示，壓低核心通膨的任務充滿挑戰，各國過去十多年積累的所有刺激政策措施也尚未解除，他認為央行不降息是正確的選擇。

歐尼爾也說，他不太明白為何利率必須自動回落，才能在經濟上建立一個永久且更加平衡樣態的觀點。他認為，多數已開發國家應該將利率保持在 5% 左右，以便讓通膨永久保持穩定。

他表示，美國處於免於經濟衰退的有利位置，並指出通膨預期大致持穩。有鑑於 Fed 對抗的一些力量正在開始消退，合理認為這種看法和市場的反應肯定會持續更長時間。

美銀上周不再預期 2023 年將陷入經濟衰退，理由是經濟成長穩健，失業率接近歷史新低。不過，美銀警告，對經濟衰退擔憂的消退，可能最終會讓高利率重新成為投資人擔憂的首要問題。