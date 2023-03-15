光鼎生技首度展示整合前端二合一機種 拓展全美市場

美國國際分析化學及實驗室設備展覽會 (Pittcon) 將在 3 月 20 日登場，光鼎生技 (6850-TW) 將首度展示旗下整合前端處理的全新二合一機種「Qsep Ultra」，以及分析核酸 Qsep 平台，藉此拓展全美洲市場，進一步提升市佔。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，Qsep Ultra 是一台整合 PCR(核酸擴增) 與毛細管電泳的分析儀，將原本已經簡化成的 3 步驟分子檢測，再縮減成僅需 2 個步驟完成，並於採樣後可直接上機進行全自動化分析。

此外，毛細管電泳的高解析優勢可於一次反應中完成多個目標基因之分析，並自動輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告，Qsep Ultra 提供創新的基因層級病原分子檢測解決方案，滿足伴隨式診斷及 POCT 現地檢測之準確、簡單、快速等需求。

蔡守冠指出，美國是全球最大的分子診斷與基因檢測市場，旗下 Qsep 系列今年初正式取得美國 FDA 上市許可，透過此次參展有望加速進軍美國市場，除了維繫既有的經銷商及客戶關係，將同時開發新客戶與合作夥伴，全力搶攻市場商機。

Pittcon 是美國歷史悠久、也是全球最大的年度實驗室儀器及技術展覽會，每年吸引近 1.3 萬人次、來自世界各地近 90 個國家的相關領域之產官學界人士參與，扮演進軍北美市場的最佳貿易平台，而睽違二年後再度以實體形式舉辦，料將成為近期國際生化科技及實驗室領域關注的年度盛事。

根據國際市場研究機構 Allied Market Research 預估，2027 年全球基因檢測市場規模將達到 212.6 億美元，2020-2027 年的複合年增率為 10.1%。