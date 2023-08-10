美國FD批准嬌生最新血癌療法

嬌生公司 (JNJ-US) 周四 (10 日) 表示，美國食品和藥物管理局 (FDA) 已批准其抗體療法用於治療難以治療的血癌患者。

這種名為 Talvey 的 talquetamab-tgvs 療法屬於一種稱為雙特異性抗體療法，將癌細胞和免疫細胞結合在一起，以便人體免疫系統可以殺死癌症細胞。

該公司表示，Talvey 被批准作為每周或每兩周一次的皮下或皮下注射劑，用於治療先前至少接受過 4 線治療的復發性多發性骨髓瘤患者。

多發性骨髓瘤是一種從骨髓開始並最終破壞正常血細胞產生的癌症。

其他可用於多發性骨髓瘤的治療選擇包括嬌生公司的 Carvykti 和必治妥施貴寶公司 (BMY-US) 的 Abecma；它們都屬於 CAR-T 療法或嵌合抗原受體 T 細胞療法。工作原理是收集患者自身的抗病 T 細胞，對它們進行基因改造，使其定靶癌細胞的特定蛋白質，並替換它們來尋找和攻擊癌症。

非營利性多發性骨髓瘤研究基金會 CEO 安德烈尼 (Michael Andreini) 表示，「雖然近年來多發性骨髓瘤的治療選擇顯著增加，但這種疾病仍然無法治愈，因此患者需要新的治療選擇。」

FDA 還在該藥物標籤上放置了最強烈的安全警告，標記了一種侵襲性免疫反應或細胞因子釋放綜合徵和神經毒性的風險。

這次加速批准是根據一項中期研究數據；該研究顯示 73.6% 的患者體內癌症部分或完全消失。