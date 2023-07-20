〈財報〉由嬌生分拆獨立 Kenvue首份財報業績佳

自 2 個月前從嬌生公司 (JNJ-US) 分拆出來後，消費者健康公司 Kenvue (KVUE-US) 周四 (20 日) 首度公布財報，第 2 季營收和調整後獲利都超出預期。

該公司還發布了樂觀的 2023 年銷售前景。

Kenvue 以前是嬌生的消費者健康部門，擁有大量廣為人知的品牌，如創可貼 (Band-Aid)、泰諾 (Tylenol)、李施德霖 (Listerine)、露得清 (Neutrogena)、艾維諾 (Aveeno) 和嬌生同名嬰兒爽身粉。

但嬌生仍持有 Kenvue 90% 股份，這意味著它目前可以總體控制分拆公司的業務方向。嬌生公司將在今年底前減少其 Kenvue 持股。

嬌生公司周四也公布了第 2 季財報，其中包括 Kenvue 的業績。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，Kenvue 的業績與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 32 美分，高於預期的 30 美分

●營收 40.1 億美元，高於預期的 39.6 億美元

Kenvue 股價在周四盤前交易持平。5 月上市時表現強勁，但之後一直陷入困境，因為投資人質疑，隨著消費者減少支出，該公司憑藉其標誌性品牌還能實現多少成長。

自上市以來，Kenvue 股價已下跌超過 7%，市值降至約 479 億美元。

與最近其他 IPO 不同之處，在於 Kenvue 已經實現獲利。

該公司第 2 季銷售額為 40.1 億美元，較去年同期成長 5.4%。

當季淨利為 4.3 億美元，合每股 23 美分，而去年同期為 6.04 億美元，或每股 35 美分。不計某些項目，調整後每股獲利為 32 美分。

Kenvue 預計 2023 年銷售額將成長 4.5% 至 5.5%。全年調整後獲利預期在每股 1.26 美元至 1.31 美元間。

Kenvue 在 4 月 IPO 後表示，預計到 2025 年全球年銷售額成長率約為 3% 至 4%。

Kenvue 的 IPO 仍然讓嬌生公司對其滑石粉嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品致癌的數千起指控負有責任。

這些產品屬於嬌生公司的消費者健康業務，也就是現在的 Kenvue，但根據該公司 1 月的 IPO 文件，分拆後的獨立公司將僅承擔在美國和加拿大以外地區產生的與滑石粉相關的責任。

Kenvue CEO 蒙貢 (Thibaut Mongon) 上個月在德銀全球消費者會議上表示，美國和加拿大以外的地區只有「極少」訴訟，「我們現階段認為無足輕重」。