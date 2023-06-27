嬌生89億美元爽身粉和解訴訟 美上訴法院將對第二次破產申請進行裁定

嬌生公司 (JNJ-US) 提出以 89 億美元和解數千起指控其滑石粉產品致癌的訴訟，本周即將面臨一個關鍵障礙，紐澤西州的美國破產法官正在考慮嬌生子公司是否可以以第二次申請破產來解決這些訴訟。

嬌生子公司 LTL Management 的首次申請破產在 4 月被美國上訴法院駁回。美國上訴法院裁定該公司沒有陷入足夠的財務困境，沒有資格獲得破產保護。

LTL 很快再次申請破產，聲稱其第二次申請贏得更多原告的支持，以全面解決當前和未來的訴訟。這些訴訟指控嬌生嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品有時含有石棉，導致間皮瘤、卵巢癌和其他癌症。嬌生公司則一再表示，其滑石粉產品是安全的，不含石棉。

癌症受害者的代表律師以及美國司法部的破產監管機構呼籲駁回 LTL 的第二次破產申請，聲稱其濫用美國破產法。反對破產和解的癌症受害者表示，第二次破產仍採之前失敗的法律策略，意圖防止陪審團審理其案件。

從周二 (27 日) 開始，Trenton 美國破產法官卡普蘭 (Michael Kaplan) 將聽取幾天的證據和論點，之後再做出裁決。卡普蘭支持 LTL 首次破產申請，但這項決定被費城美國第三巡迴上訴法院推翻；他表示預計將在 8 月初就是否駁回 LTL 的第二次破產做出裁決。

包括法務長金姆 (John Kim) 在內的 LTL 高管將於周二出庭作證。代表 LTL 和嬌生參與 89 億美元和解談判的律師墨迪卡 (Jim Murdica) 和部分原告的律師瓦茲 (Mikal Watts)，預計將於周三 (28 日) 出庭作證。

嬌生全球訴訟副總裁哈斯 (Erik Haas) 上周發表聲明表示，與其他法院的訴訟相比，破產和解為癌症求償者人提供了更公平、更快速的解決方案。

反對嬌生和解提議的律師認為，嬌生與瓦茲等原告律師簽署協議，製造了支持的「假象」，瓦茨很快就與大量客戶簽約，而從未對嬌生提起任何訴訟。

LTL 的破產程序暫停了 2021 年 10 月之前提起的 38000 起訴訟。卡普蘭裁定，第二次破產並不能完全停止滑石粉訴訟，讓一名原告的案件進入審判階段，並允許針對 LTL 和嬌生提出新的投訴。未經破產法院許可，不得安排其他審判。

美國破產法通常保護債務人在破產重組時免受訴訟。破產法官並不必然將這些保護延伸到像嬌生這樣的非破產母公司。