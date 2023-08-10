〈台幣〉出口商拋匯+外資回流 新台幣量縮小貶1.2分收31.762元

台股臉綠拖累新台幣匯價續貶，新台幣兌美元今 (10) 日盤中再度貶破 31.8 元價位，出口商拋匯帶動貶幅收斂，終場小幅貶值 1.2 分收在 31.762 元，總成交量共 13.385 億美元。

AI 股倒地台股大盤重挫逾 236.24 點跌破季線，收在 16634 點，外資從台股提款 109.65 億元走人，台股翻黑導致新台幣早盤一度貶破 31.8 元，但午後隨著外資匯入、出口商拋匯，讓新台幣貶勢收斂，再度站回 31.7 元價位。

外匯交易員表示，外資仍持續匯出股利，加上台股下跌資金趁勢獲利了結，導致新台幣呈現偏貶格局，但午後隨著外資回頭，出口商拋匯讓貶勢有所收斂。

在進出口商部分，隨著新台幣貶破 31.8 元甜蜜點價位讓出口商積極拋匯，是促使新台幣貶幅收斂的原因之一；而進口商則把握新台幣貶收斂進場敲美元，其中在 31.76 元附近買盤相對踴躍。

展望後市，今天即將出爐的美國 7 月 CPI 數據可視為短線指標，如果 CPI 比預期低，美元有望轉弱進而帶動非美貨幣走揚，但在外資持續匯出股利壓力下，預期新台幣短線趨貶格局不變，仍有機會叩關 31.9 元。

美國 7 月 CPI 揭曉前夕，市場陷入觀望，根據中央銀行公布數據，美元指數震盪小跌 0.04%、日元轉弱貶值 0.4%、人民幣貶幅 0.16%、韓元貶幅 0.02%。