〈台股盤前要聞〉台股重挫失守季線、台積電7月營收攀半年高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (10) 日跳水重挫，終場下跌 236.24 點，收在 16634.70 點，失守季線；台積電 7 月營收 1776.16 億元，隨著蘋果新機備貨動能啟動，帶動營收月增 13.6%，年減 4.9%，攀近 6 個月高點。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

空頭狙殺 AI 股 台股重挫 236 點收 16634 點 丟失季線

美股收黑、AI 股指標股倒地淪為重災區，電子、傳產多頭洩氣，拖累台股昨 (10) 日跳水重挫，終場下跌 236.24 點，收在 16634.70 點，失守季線關卡，成交量 3480.53 億元。閱讀全文...

台積電 7 月營收 1776 億元 月增 13% 攀 6 個月高點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (10) 日公告 7 月營收 1776.16 億元，隨著蘋果新機備貨動能啟動，帶動營收月增 13.6%，年減 4.9%，攀近 6 個月高點；前 7 月累計營收 1 兆 1670.9 億元，年減 3.7%。閱讀全文...

快追上去年！14 家金控前 7 月賺近 2730 億元 只剩 5 家金控還負成長

14 家金控 7 月獲利出爐，金控雙雄單月獲利持續賺超過百億元，不過受到股息入帳金額較前月減少影響，金控單月獲利普遍較前月下滑；而累計 1-7 月獲利來看，只剩 5 家金控同比還呈現負成長，全體金控合賺近 2730 億元，年減幅度縮到只剩 0.6%，若無意外，下個月有機會轉為正成長。閱讀全文...

聯發科 7 月營收 318 億元 月減 17%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 7 月營收 317.63 億元，月減 16.89%，年減 22.32%，累計前 7 月營收 2255.5 億元，年減 33.53%；受客戶新舊機種交替期影響，聯發科 7 月營收較上月減少，不過整體第三季營收仍可望優上季。閱讀全文...

AI 驅動多頭動能！台灣 7 月證交稅 223 億元、年增 57% 創連 3 紅

AI 股點燃台股多頭，也挹注證交稅收入，7 月證交稅收共 223 億元，連續 3 個月正成長，較去年同期增加 57.1%；累計前 7 月稅收 1068 億元，較去年同期減少 2.3%。閱讀全文...

中華電坐穩獲利王 前 7 月 EPS 2.93 元飛越財測

中華電 (2412-TW) 隨著個人家庭與國際事業群營收年增幅正成長，7 月營收成長至 175.2 億元，每股純益 0.41 元；前 7 月每股賺 2.93 元，大幅超越財測目標，並坐穩獲利王寶座。閱讀全文...

和碩 Q2 業績回溫 每股賺 1.17 元 7 月營收月增 13%

和碩 (4938-TW) 昨 (10) 日公布 7 月營收與上半年業績，第二季稅後純益 31.27 億元，季增 4%、年增 0.4%，每股純益 1.17 元，上半年稅後純益 61.35 億元，年增 28.3%，每股純益 2.3 元。閱讀全文...