精英、精強打造熱成像監控儀 進軍智慧物聯網市場

精英 (2331-TW) 集團旗下工業電腦品牌商精強科技今 (26) 日宣布，與熱感應技術新創公司合作，利用新創公司的最新 CMOS 熱成像解決方案，結合精強 LIVA 迷你電腦運算力，打造遠距醫療體溫監控機，進軍智慧物聯網市場，提供商業與工業應用的邊緣運算解決方案。

精強表示，過去熱成像技術多用於航太及軍工等利基產業，隨著新冠疫情爆發，以及 CMOS 熱感測晶片技術成熟而普及，具備低耗電高傳輸特性，讓 CMOS 遠距熱影像感應技術跨入商業與工業場域，提供更具成本競爭力與商業規模化的熱感應解決方案。

目前越來越多商業和工業領域使用熱成像技術，除近兩年各大公共場合擺放的防疫用紅外熱成像機，熱成像模組還可以場域人數及溫度監控、工廠設備預防維護工作、加熱控制及家電溫控器等，在車載及醫療領域也有廣泛應用。

精強曾展示出熱成像監控儀能提供即時溫度感測數據，以視覺化圖像呈現在顯示器上以利追蹤，並可同步將資料上傳雲端進行資料管理，特別適合多場域與多系統的熱感應追蹤及偵測。

精強成立於 2022 年，正加速與異業夥伴展開策略聯盟，針對邊緣運算市場，以打集體戰的策略模式，提供有效解決方案，改變過去純主機板與電腦硬體系統銷售模式，跨入解決方案層級提高業務能力。