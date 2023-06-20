阿里巴巴換帥 張勇卸任 蔡崇信接董事長

阿里巴巴 (BABA-US) 周二（20 日）宣布，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於 9 月 10 日卸下阿里巴巴控股集團董事長兼執行長職務，並由蔡崇信接任董事長。

據《財聯社》報導，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於 9 月 10 日卸下阿里巴巴控股集團董事會長兼執行長職務，此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼執行長，集團執行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席，吳泳銘擔任阿里巴巴控股集團執行長，並兼任淘天集團董事長。

張勇在全員信中表示，正順利平穩推動阿里巴巴自我變革，「1+6+N」全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，阿里巴巴也已經展開多個業務的上市和融資計畫，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色。

張勇並說，已經啟動阿里雲智能集團完全分拆計畫，正處於向上發展最關鍵時期，必須全身心投入。為了適應未來發展規範和要求，個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與執行長職務。

新媒體《豹變》在周一披露，張勇可能會卸下董事長兼執行長職務，把更多時間和精力投入阿里雲。

針對上述消息的真實性，《時代周報》多次求證阿里巴巴官方渠道，未獲回應，多名阿里巴巴員工表示，暫時未收到相關消息，也有阿里巴巴管理層人士說，上述消息「90% 屬實」。

張勇在 2007 年加入阿里巴巴，起步是淘寶網財務長。2014 年阿里巴巴赴美掛牌上市，開始探索更有效治理方式。作為阿里巴巴為數不多的多元化管理人才，張勇在 2015 年 5 月出任阿里巴巴集團執行長。