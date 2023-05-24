〈采鈺股東會〉Q2營運優上季 全年車用營收維持成長

采鈺 (6789-TW) 今 (24) 日舉行股東會，董事長關欣表示，第二季營運將優於首季，下半年也會比上半年好，增長幅度則需觀察外在環境變化，現階段較看好全年車用產品線可維持成長，營收比重也將提升至 1 成以上、達約 12%。

關欣指出，據研調機構預期，今年全球手機銷量將持續下滑、年減 3%，采鈺也觀察到客戶因庫存水位比較高，還需時間去化，下單力道保守，因此預期自身手機產品線出貨降幅會比 3% 更顯著。

不過，關欣看好，隨著手機鏡頭往高畫素、大尺寸邁進，加上蘋果 (AAPL-US) 最新搭載 4800 萬畫素主鏡頭後，其他業者也陸續跟進，預期 5000 萬畫素的需求將快速成長，且高畫素產品為新品，沒有庫存壓力。

影像感測器方面，采鈺也持續開發新技術跟產品，超穎介面 (Metasurface) 主要應用為可見光，可取代微透鏡，透過重新分配光，強化各像素進光量，目前已獲得客戶認可，且有產品進入試產。

關欣補充，采鈺也持續開發 NIR(近紅外光)/SWIR(短紅外光)，已看到相關技術可有效推動光學元件薄型化，尤其在 AR 眼球追蹤領域，明顯有助產品朝向輕薄化。

另外，采鈺也運用多層膜技術導入汽車抗反射膜，這部分儘管為傳統市場，但透過半導體製程，產品表現較優異，也得到客戶認可；也延伸開發光波導與應用，預期可應用於 AR 眼鏡、基因配對、矽光子等。