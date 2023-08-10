瑞鼎Q3營收拚小增 看好AMOLED滲透率續揚

驅動 IC 業者瑞鼎 (3592-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長黃裕國表示，今年第一季是谷底，第二季已顯著回溫，第三季從客戶預測來看，整體營收大致持穩上季或略優於上季，旺季效應較不明顯，看好 AMOLED 在手機、平板與筆電的滲透率穩健提升。

黃裕國指出，瑞鼎第二季底庫存水位持續下降，並回到健康可控水準，存貨淨額 24.09 億元，季減 18.3%，年減 32.3%，預期下半年會維持供需平衡的節奏。

細分產品線，黃裕國表示，第三季不論是大尺寸驅動 IC、AMOLED 驅動 IC、車載 / 工控驅動 IC，出貨可至少持穩上季或呈現小幅季增，至於第四季能見度則仍不明朗。

AMOLED 方面，黃裕國看好，AMOLED 在手機應用已從高階往中階滲透，規格也不斷升級，包括功耗持續降低、性能增加，對瑞鼎而言，因公司很早進入市場、技術掌握度高，規格提升也成為公司主要動力。

展望後市，黃裕國預期，今年 AMOLED 手機滲透率超過 5 成，明年有機會大幅提升，已觀察到部分手機品牌有意願將中低階的手機螢幕自 LCD 轉換成 AMOLED，公司產品也已準備好，目前正跟客戶進行驗證，期待這塊市場。

針對價格壓力，黃裕國坦言，儘管 LCD 面板廠獲利有所改善，但多數中國面板廠仍處於虧損，整體價格壓力仍存在，不過，目前價格下降壓力已不像去年第四季與今年第一季那麼沉重，公司也會同步進行成本管控，維持毛利率表現。