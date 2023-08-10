【熱門申購】最高價差達30.2萬！8月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看 8 月最新可抽籤股票，有 (4763-TW) 材料 - KY、(6895-TW)宏碩系統共 2 檔，其中 (4763-TW) 材料 - KY，按 9 日收盤價計，潛在報酬率達 56.8%，即便投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上市增資個股：(4763-TW) 材料 - KY

(4763-TW) 濟南大自然新材料股份有限公司成立於 1999 年，是濟南大自然集團子公司，是全球第五大醋酸纖維束大廠之一，主要客戶多為香菸廠商、濾嘴供應商或代理商，包含日本菸草、英美菸草、台灣菸酒、巴西菸廠、中煙等。

機構研究報告顯示，2018 年醋酸纖維束產業全球銷量約 44.02 億美元，2023 年底成長至 48.11 億美元，而材料 - KY 的醋酸纖維絲束在全球市佔約 1.98 %。

根據資料顯示，2021 年營收比重：絲束佔 65%、醋片 33%。旗下轉投資事業為中鋒化學。本次增資資金用途: 償還銀行借款及充實營運資金。以昨 (9) 日收盤價 833 元計，潛在價差達 302,000 元、56.8%。

初上櫃個股：(6895-TW) 宏碩系統

(6895-TW) 宏碩系統成立於 2002 年，從事半導體設備零組件和真空微波管的的研發製造與銷售，同時也是國內唯一真空微波管製造商。是我國早期國防機構尋標器的微波器主要供應商，由於產品為軍用性質，技術門檻較高，近年則是積極切入商用領域，以商用半導體領域為主。

真空微波管主要用於產生放大微波頻率範圍的高頻訊號。在國方主要是長程武器雷達微波發射源，半導體則是製程當中的耗材。

資料顯示，2022 年營收比重：軍用真空微波管 33%、真空微波管 27%、商用真空微波管 16%、半導體零組件 40%、其他 11%。公司同時與 (6698) 旭暉應用進行策略聯盟，成為其子公司。本次增資資金用途: 充實營運資金。以昨 (9) 日收盤價 154.5 元計，潛在價差達 54,500 元、54.5%。

看完基本面後要抽籤前順手登錄活動，就有機會抽旅遊金！(延伸閱讀:8 月份最新 2 檔可抽籤股票)

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