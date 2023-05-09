兩因素干擾 瑞鼎Q1純益探三年低點 EPS 2.21元

驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (9) 日公告第一季財報，受驅動 IC 價格下滑與認列一次性長約違約金，毛利率降至 27.6%，下探兩年半新低，稅後純益也僅剩 1.7 億元，季減 57.4%，年減 89.3%，為三年來低點，每股稅後純益 2.21 元。

瑞鼎第一季營收 36.6 億元，季減 12.7%，年減 52.4%，毛利率 27.6%，季減 3.5 個百分點，年減 17.5 個百分點，營業淨利 1.9 億元，季減 62.2%，年減 87.7%，稅後純益 1.7 億元，季減 57.4%，年減 89.3%，每股稅後純益 2.21 元。

董事長黃裕國表示，今年第一季因消費性電子持續受供應鏈庫存調整影響，公司為保有採購數量與價格的彈性，在上季針對長期供貨合約 (LTA) 進行一次性認列處理，影響毛利率約 2-3 個百分點，

細分各產品第一季表現，筆電與 AMOLED 手機產品等需求依然疲弱，僅電視及高階電競顯示器的大尺寸驅動 IC 需求略有增溫；時序控制、電源管理 IC 呈現小幅成長，穿戴、車載與工控產品第一季儘管是傳統淡季，出貨也保持小幅增長。

展望第二季，黃裕國預計，大尺寸驅動 IC 及 AMOLED 應用將呈現明顯成長，電視及高階顯示器的大尺寸驅動 IC 出貨量除保持成長動能，筆電相關產品也微幅增溫，AMOLED 手機因客戶調整庫存已見效，也恢復拉貨動能，預期本季將會有明顯的成長，至於車用與工控產品則表現穩健，時序控制、電源管理 IC 呈現持平至小幅成長。