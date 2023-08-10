美時7月營收翻倍寫新猷 拿下阿茲海默症藥亞洲10國獨家授權

美時 (1795-TW) 今 (10) 日宣布，受惠口服腫瘤藥 Lenalidomide 全球出貨帶動，7 月營收翻倍，達 22.88 億元，創新猷。此外，與製藥公司 Corium 簽訂阿茲海默症藥品 ADLARITY 在亞洲 10 國家的獨家授權，今年底將陸續申請藥證。

美時 7 月營收 22.88 億元，月增 107.41%、年增 119.23%；前 7 月營收 112.54 億元，年增 58.16%。

公司說明，7 月全球外銷市場營收亮眼，主要動能為美國訂單需求；亞洲市場也有顯著貢獻，營收與去年同期相比成長 40%。

美時今日同步宣布，與神經科學療法生物製藥公司 Corium 簽訂的獨創性阿茲海默症藥品 ADLARITY，用於治療輕度、中度和重度阿茲海默症。該藥品已取得美國 FDA 核准，成為首創一週更換一次的突破性治療貼片。

ADLARITY 為獨創性經皮膚吸收的治療貼片，能夠持續且持久的透過皮膚釋放藥物成分 Donepezil，且不需經過消化系統，可降低腸胃道服藥不適的副作用。

根據雙方協議，美時將獲得在亞洲 10 個市場的獨家經銷權利，並負責相關的藥證申請和法規流程，包含臺灣、南韓、香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

Corium 則負責為美時供貨，並將獲得一筆簽約金及根據法規申請進程和後續產品銷售情形獲得里程碑款項。

根據統計，阿茲海默症患者預計從 2015 年的 300 萬人，2030 年將達到 550 萬人。另外，藥物成分 Donepezil 是現今全球使用最廣泛的阿茲海默症藥物，據 IQVIA 統計，在此次協議合作的 10 個亞洲市場中，Donepezil 市場規模為 1.85 億美元。