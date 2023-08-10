印度央行維持利率6.50%不變 但警戒通膨可能飆高

印度央行 (RBI) 周四 (10 日) 維持利率不變，一如市場預期。央行表示，對未來幾個月通膨可能飆升的預期，將保持鷹派態度。

今年早些時候，印度央行已表態結束升息周期，周四也一如預期，將政策回購利率維持在 6.50%。 但在近期通膨前景較高的情況下，央行仍將繼續實施緊縮政策。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，由於惡劣天氣條件下食品價格上漲，7 月和 8 月整體通膨可能會飆升。

印度消費者價格指數 (CPI) 將於周五公布，市場預計，在 6 月份通膨數據高於預期後，7 月份通膨仍將增長。

Das 指出，短期內通膨將大幅上升，七月份食品通膨加劇，主要是由於蔬菜價格高漲。

今年迄今為止，印度通膨率仍遠高於央行 4% 的年度目標，預計未來幾個月仍將保持這一水準。

Das 還上調了印度央行對今年消費者通膨的預期，預計今年剩餘時間內，價格增長將輕鬆保持在 5% 以上。他補充說，即由於食品價格通膨的持續衝擊，通膨預期將繼續推持在較高水準。

儘管如此，Das 表示，印度經濟將能夠承受日益增長的全球經濟逆風，理由是當地製造業和服務業活動具有彈性。

印度央行行長重申，預計印度經濟在截至 2024 年 3 月的一年內將增長 6.5%，略低於 2023 財年 7.2% 的增速，但基本上勝過全球大多數國家。