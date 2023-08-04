外資連5個月流入 印度成最受青睞的新興市場股票

國家證券存管有限公司 (NSDL) 周五 (4 日) 公布數據顯示，FPI (外國資產組合淨投資)7 月份淨買入價值 4661.8 億盧比 (56.3 億美元) 的印度股票，這已經是連續第 5 個月外資買入，並幫助印度股市持續上漲。

7 月淨買入規模略低於 6 月的 4715 億盧比，當時是自 2022 年 8 月以來最高的月度 FPI 流入量。

累計 3 月至 7 月期間，FPI 連續 5 個月成為印度股票的淨買家，購買了價值 15530.8 億盧比的股票，並帶動 Nifty 50 指數上漲 14.15%。

Esquire Capital Investment Advisors 執行長 Samrat Dasgupta 表示，印度股市 7 月衝上紀錄新高，主要是由外資流入所推動。如果觀察當地的共同基金，就能發現他們在過去幾個月大舉獲利。

分析師認為，強勁的宏觀經濟基本面、穩定的獲利，以及對中國復甦的擔憂，是外資流入印度的最主要驅動力。

本周早些時候，摩根士丹利將印度的評級從「同等配重」上調至「增持」，並稱印度因其宏觀穩定和積極的獲利前景，而成為新興市場中最受青睞的市場。

金融服務業是過去兩個月裡，外資最看好的類股。FPI 在 6 月購買了 1922.9 億盧比這類股票後，7 月又加買了 1151.4 億盧比。

Motilal Oswal Financial Services 分析師在對 6 月份季度數據的中期審查中表示，銀行獲利增長保持穩定，資產質量持續改善，而非銀行金融公司 (NBFC) 也表現出健康的支付動能。