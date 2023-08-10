Carvana獲利預期更樂觀 華爾街為何更悲觀？

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 公布截至 9 月的本季獲利更樂觀，但其周三 (9 日) 股價卻仍面臨壓力，收跌近 6%。

Carvana 目前預期本季 (9 月底止) 每單位毛利 (GPU) 將超過 5500 美元。此前該公司對本季 GPU 的預期為 5000 美元，而根據 FactSet 追蹤，分析師預期共識為 4948.44 美元。

Carvana 還預期本季調整後 Ebitda 將超過 7500 萬美元，遠高於華爾街預期的 4640 萬美元。此前該公司甚至僅預期調整後 Ebitda 為正值。

儘管如此，周三該股開盤雖上漲約 8%，但最終仍下跌 5.84%，收每股 41.44 美元。不含盤後波動，今年迄今該股已飆漲 774%。

巴隆周刊（Barron"s）專欄作家 Karishma Vanjani 撰稿表示，Carvana 周三遭拋售，部分原因可能是投資者普遍仍悲觀看待成長型股票。周三美股大盤走跌，那斯達克綜合指數下跌 1.17%、道指下跌 0.54%、S&P 500 指數收低 0.7%，投資者自 Upstart Holdings (UPST-US) 和 Carvana 等成長型股出走。

此外，Carvana 沒有更新對其零售單位銷量展望，僅預估本季仍與第二季零售總銷量持平在 76530 輛，較去年同期下降 35%。

Carvana 投資者察覺，前景改善的部分原因來自貸款業務。Carvana 在向買家提供車貸後，會將債務打包出售給投資者，隨著該公司第四季改變銷售時間，該公司在這部份業務上不斷追趕，其管理層周三表示，本季預計出售約 3 億至 5 億美元的貸款量，降低先前積累的貸款量。

該公司在過去 18 個月裡做出一些改變。財務長 Mark Jenkins 在摩根大通會議上提到，公司在管理庫存、降低檢驗中心和物流網路成本，以及向客戶購買更多車輛這幾方面大有進展，這些是推動 GPU 增長的可持續因素。 (向客戶買車，比通過拍賣購車的成本更低)

Carvana 第二季 (6 月底止) GPU 創下 6520 美元紀錄，係因受益於車貸銷量增加以及會計調整。

該公司去年第四季從獲利中認列一筆費用，係因全美車價下跌，從而降低其高於水準的汽車庫存價值，但今年第一季和第二季填回部分費用，有效提高這兩季的毛利指標。

Carvana 周三表示，第三季前景估值是基於現有庫存價值沒有重大變動上的假設。

金融服務公司 Stephens 的分析師 Daniel Imbro 研究報告指出，Carvana 最近的更新看起來很穩健，並且與公司的財務模型預測一致。他與其他 14 名追蹤該股的分析師將其評為「續抱」或同等評級。

Imbro 本月初表示，二手車市場存在很大的不確定性，必須看到汽車銷量大幅增加才能改變他的觀點。

隨著 Carvana 股票繼續大幅上漲，華爾街分析師對 Carvana 的看法變得更加悲觀。上個月傑富瑞 (Jefferies) 和加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 在內，4 位分析師將其評級自「續抱」下調至「賣出」、2 位仍評為「買進」，而有 6 位建議「出售」。