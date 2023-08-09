高力Q2獲利大暴走 上半年EPS 3.74元勝過去年一整年

高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 拉貨升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯，今 (9) 日公布最新財報，第二季單季賺 2.08 億元，創新高，2023 年上半年稅後純益 3.34 億元，每股純益 3.74 元，已超過 2022 年一整年獲利。

高力 2023 年第二季營收在 Bloom Energy 拉貨大增之下，單季營收 13.08 億元，創新高，毛利率 29.62%，季增 1.06 個百分點，年增 2.71 個百分點，稅後純益 2.08 億元，創新高，季增 63.9%，年增 2.26 倍，單季每股純益 2.32 元。

高力 2023 年上半年營收 22.78 億元，毛利率 29.17%，年增 1.8 個百分點，上半年稅後純益 3.34 億元，年增 2.08 倍，每股純益 3.74 元，已超過 2022 年一整年獲利。

高力 2022 年全年稅後純益爲 3.01 億元，每股純益爲 3.37 元。

由於產品銷售金額的成長，高力擬辦理市場籌資案，預計在 8 月送件，預計籌資額度在 20 億元以內，籌資目的爲償還銀行借款。

高力預估產能今年增加約 40%，目前也依規劃進度建置中，同時，Bloom Energy 的燃料電池反應盒 (Hot Box) 方面，2023 年訂單狀況需求暢旺，法人估，訂單量比起去年增加雙位數水準，加上新產能開出後，也將增加出貨動能，估高力 2023 年上、下半年業績比重將以 40% 比 60% 分布，更加有利於下半年的業績突出表現。