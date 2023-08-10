〈台股盤前要聞〉台塑集團攻儲能、AI熱當沖戶數飆高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台塑集團旗下新智能將斥資 3 億元，入股鋰電池儲能系統大廠儲盈科技，未來將攜手合作導入生產國產磷酸鋰鐵 (LFP) 電芯；AI 題材助攻台股多頭行情，根據證交所統計，7 月當沖戶數破 13 萬戶，創近 20 個月新高。以下是今 (10) 日必看重要財經新聞。

台塑新智能宣布斥資 3 億元入股儲盈科技 擴大電池國產化布局

台塑集團旗下新智能昨 (9) 日宣布，將斥資 3 億元，入股鋰電池儲能系統大廠儲盈科技，持有約 9.07% 股權，未來將攜手合作導入生產國產磷酸鋰鐵 (LFP) 電芯，有助共同拓展市場，成為國內電池產業國產化關鍵推力。閱讀全文...

AI 熱潮散戶搶衝浪 7 月當沖戶數逾 13 萬戶 20 個月來新高

AI 題材助攻台股多頭行情，吸引散戶蜂擁進場，根據證交所統計，7 月包括當沖戶數、自然人交易、交易戶數、定期定額均較 6 月成長，其中當沖戶數破 13 萬戶，創近 20 個月新高。閱讀全文...

華航 Q2 獲利創單季第四高！上半年賺贏去年全年

華航 (2610-TW) 昨 (9) 日公布第二季財報，單季稅後純益 32.94 億元，年增幅高達 684%，每股純益 (EPS)0.55 元，創 6 個季度來高點，也創下單季第 4 高紀錄，累計上半年稅後純益 46 億元，每股純益 0.77 元，已賺贏去年全年。閱讀全文...

面板三虎 7 月出貨下滑 營收同步月減

面板三虎昨 (9) 日公告 7 月營收，同步呈現月減，友達 212.59 億元，月減 7.4%、年增 22%；群創 185.15 億元，月減 4.3%、年增 17.5%、彩晶 10.99 億元，月減近 1 成、年減 18.9%。閱讀全文...

日月光擬斥 16.7 億元 向宏璟建設購入新建廠房產權

日月光投控 (3711-TW) 昨 (9) 日宣布，子公司日月光經董事會決議通過，向關係人宏璟建設 (2527-TW) 購入其所持有 K27 廠房 74.46% 之產權，以因應日月光集團未來產能擴充之需求，依照專業估價報告議定未稅交易金額估為 16.7 億元。閱讀全文...

遠傳估本季每股賺 0.82 元 Q4 完成亞太電合併

遠傳 (4904-TW) 昨 (9) 日舉行法說並公布第三季財測，估稅後純益 26.6 億元，年增 9.6%，每股純益 0.82 元；前三季稅後純益 81.8 億元，年增 15.8%，每股純益 2.51 元，此外，與亞太電 (3682-TW) 合併基準日維持今年第四季。閱讀全文...

力旺授權金強勁增長 下半年營收逐季揚

IP 大廠力旺 (3529-TW) 昨 (9) 日召開法說會，董事長徐清祥表示，上半年為營運低點，下半年受惠授權金強勁增長，以及客戶設計定案陸續進入量產階段，營收呈現逐季成長。閱讀全文...

臻鼎 Q2 陷虧損 上半年獲利衰退 9 成 每股純益僅 0.44 元

臻鼎 - KY(4958-TW) 昨 (9) 日召開法說會並公布最新財報，臻鼎 2023 年第二季歸屬母公司稅後虧損 8970 萬元，較上一季及去年同期都由盈轉虧，單季每股稅後虧損 0.09 元，2023 年上半年歸屬母公司稅後純益 4.14 億元，年減逾九成，每股純益爲 0.44 元。閱讀全文...