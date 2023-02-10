高力與材料-KY同步擴產中 獲MSCI新增全球小型指數成分股

MSCI(明晟) 今 (10) 日公布最新季度調整，台股在全球小型指數則新增包括材料 - KY(4763-TW)、高力 (8996-TW) 等 10 檔，此次調整將在 24 日盤後生效，兩者均在全力擴充產能中，其中材料 - KY 昨日股價收在 291 元，2023 年以來股價漲幅達 64.83%。

而高力股價 9 日收在 230 元，今年以來股價漲幅達 22.34%。

高力 2022 年全年營收 28.43 億元，創新高，年增 27.44%，預估業績熱度將持續到 2023 年，主要動能為硬銲型板式熱交換器的熱泵，及來自氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 訂單，今年相關訂單可望較去年成長 40%。同時，高力 2023 年 1 月營收以 3.21 億元續創歷史新高，月增 2.5%，年增 71.84%。

高力 2022 年第三季營收及獲利同創新高，單季稅後純益 9228 萬元，每股純益 1.03 元，高力前三季營收 19.44 億元，稅後純益 2.01 億元，年增 69.02%，每股純益 2.24 元。

材料 - KY 同樣在 2023 年 1 月營收以 4.32 億元創新高，月增 7.52%，年增 58.45%。

材料 - KY 在 2022 年第四季營收創新高，全年營收以 42.69 億元改寫新猷，且目前能見度高，成長動能可望延續到 2023 年，估全年營收可望達到 57 億元。材料 - KY 的 2022 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。



去 (2022) 年第四季單季營收 12.3 億元，爲連續三季改寫歷史新高，而今 (6) 日公布 2023 年 1 月營收以 4.32 億元創新高，月增 7.52%，年增 58.45%。

材料 - KY 的 2022 前三季營收 30.4 億元，毛利率 35.9%，年增 5.47 個百分點，稅後純益 8.98 億元，年增 2.03 倍，每股純益 15.47 元。材料 - KY 在 2022 年第四季營收創新高，全年營收以 42.69 億元改寫新猷，且目前能見度高，成長動能可望延續到 2023 年，估全年營收可望達到 57 億元。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也加開產能因應需求，預計 2023 年絲束產能將倍增，同時也已獲 2000 噸高價長約訂單，爲今年開出的新產能取得部分保障。