國產Q2純益年增7%每股賺0.64元 上半年EPS 1.36元

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告第二季財報，受惠在擇優出貨策略發酵下，毛利率穩健成長，稅後純益 7.55 億元，年增 7.5%，每股純益 0.64 元，上半年每股純益 1.36 元。

國產第二季營收 51.87 億元，季增 3.1%、年減 1.3%；毛利率 23.4%、季增 0.7 個百分點、年增 3.4 個百分點；營益率 19.1%，季增 1 個百分點、年增 3.3 個百分點。

累計國產上半年營收來到 102.17 億元，年增 1.1%、毛利率 23%，年增 3.4 個百分點；營益率 18.6%，年增 3.8 個百分點，稅後純益 16.02 億元，年減 42.5%。

國產說明，上半年因採取擇優出貨策略持續發酵，推升毛利率及本業獲利穩定成長，但因去年有處分高雄悅誠廣場土地挹注業外，墊高獲利比較基期。

國產也公告 7 月營收 16.87 億元，月增 4.2%、年減 7.9%；累計前 7 月營收 119.05 億元，年減 0.3%，若扣除今年初處分中國常熟廠的因素，營收則穩健成長。

展望未來營運，國產表示，政府大規模投資前瞻建設，支撐混凝土需求外，集團也持續往優質全建材集團邁進外，並針對全球 ESG 趨勢，佈局碳競爭力與創新研發。

目前國產已經率先國內混凝土產業，全集團取得英國 BSI 的碳盤查國際認證，「碳礦化混凝土」也獲得台灣營建研究院 CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證。