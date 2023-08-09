精英Q2三率三升 純益寫20年來同期高 每股賺0.78元

精英 (2331-TW) 營運調整有成，第二季三率三升，毛利率更達 18.41% 刷新猷；稅後純益 4.36 億元，則寫 2003 年以來同期新高，季增 8126%、年增 26.84%，每股純益 0.78 元。

精英第二季營收 65.24 億元，季增 47.01%、年減 - 39.5%；毛利率 18.41%，季增 6.75 個百分點、年增 8.98 個百分點；營益率 6.40%，季增 7.37 個百分點、年增 4.1 個百分點；淨利率 6.69%，季增 6.57 個百分點、年增 3.5 個百分點。

上半年營收 109.61 億元，年減 - 39.92%；毛利率 15.68%，年增 6.86 個百分點；營益率 3.41%，年增 2.07 個百分點；淨利率 4.03%，年增 1.17 個百分點；稅後純益 4.41 億元，年減 15.28%，每股純益 0.79 元。

庫存存貨方面，精英表示，今年上半年消費性電子終端需求依舊疲軟，產業鏈在經過幾季的庫存調整後，客戶庫存已漸漸回到健康水位、並持續謹慎控管，精英存貨金額連續 5 季下降，從去年第一季的 45 億元，減少至第二季的 19.8 億元。

展望下半年，董事長鍾依文表示，子公司精強科技將持續深耕智慧零售、智慧工廠、智慧物聯網及智慧充電等領域發展，繼續朝營運獲利表現「一年比一年好」的目標前行。

此外，精英會以自身利基市場出發，透過拓展生態圈與聯盟合作方式，持續與客戶共同轉型，同時研發新產品，進入新領域。