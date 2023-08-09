鴻海集團車載通訊布局新斬獲 富智康取得歐盟eCall證書

鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH)(2038-HK) 宣布，通過德國萊因 TÜV 集團 eCall（Emergency Call）緊急呼叫系統的認證測試，並符合歐盟之（EU）2015/758、（EU）2017/78、（EU）2017/79 和聯合國 UN R144 條例等相關標準要求。

據了解，eCall 緊急呼叫系統為近年在國際上日益受到重視的一項車載通信技術，該系統可以在車輛發生事故時自動或手動觸發緊急呼叫，並向緊急救援單位發送車輛位置等資訊。

而自 2018 年 4 月起，歐盟已強制要求所有新乘用車（M1）和商用車（N1）在歐盟境內銷售時必須配備 eCall 系統。富智康為全台首家同時獲得歐盟（EU）與聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）所認可的 eCall 證書之企業。

根據歐盟委員會（European Commission）資料顯示，採用 eCall 系統能減少鄉村與城市地區各約 50％與 40％的事故反應時間，大幅縮短道路交事故後的救援時間並減少死亡和嚴重傷害的風險。

富智康近年積極拓展車載電子產品組合，除已搭載 eCall 系統的車載資通訊控制器 Telematics Box（T-BOX），其他產品還包含汽車中控單元 Central Control Unit（CCU）、區域控制器 Zonal Control Unit（ZCU）、電子式智慧後視鏡 E-Mirrors、配電中心 Power Distribution Center（PDC）、免鑰匙系統 Smart Keyless Entry Systems 及各種顯示螢幕與相機監控產品。

憑藉著橫跨多國的生產基地，富智康在供應鏈和垂直整合方面具有獨特的優勢，目前富智康在中國、越南及墨西哥等地的工廠皆設有車載產品的全自動生產線，能透過多點生產確保全球供應的彈性並分散地緣政治風險。

近年來，富智康亦持續累積強大的研發能力，在天線設計、散熱技術、防水耐撞、機構、螢幕、相機及軟體等方面取得許多專利，未來亦將整合集團優勢，持續打造高品質與高安全的車載產品，為車主帶來更安全、更智能的行車體驗。