精英旗下精強首度進軍COMPUTEX 發表多項新品

精英電腦 (2331-TW) 旗下小金雞精強科技 (ECSIPC) 今 (23) 日宣布，首度參加 Computex 台北國際電腦展，今年將展示智能零售、多媒體娛樂遊戲、智能工廠自動化及電動車充電四大解決方案，並發表迷你電腦、主機板與充電樁等新品。

精強表示，智能零售整合各種零售店需求之軟硬體設備，包含觸控式點餐機、點餐與支付系統、訂單狀況顯示系統、數位看板系統及電子菜單等多元設備與系統，提供一站式智慧零售服務，方便業者輕鬆建置新自助零售系統，開啟新型態門市運營模式。

另外，精強多款嵌入式系統、商用與工控主機板擁有高性能運算能力、支援外插顯示卡順暢處理影像效果、具有豐富的 I/O 介面，可連接各種控制感應器或按鈕，能廣泛應用於博奕賭場、娛樂遊戲領域，包含吃角子老虎機、大型遊戲機台、多螢幕遊戲機等各種遊戲機台。

精強同步推出 LIVA Z5 Plus、LIVE Z5E Plus 迷你電腦，另外發表兩款多媒體機台主機板 B760H7-M8 與自動化主機板 Q670H7-IS1。

另一方面，精強看好全球電動車蓬勃發展趨勢，持續精進研發多款電動車充電設備，這此推出智能 360kW 商用雙輸出直流充電樁，符合國際標準，同時整合獨家研發管理平台，運營商、系統商和商業客戶可以遠端管理控制充電樁設備。