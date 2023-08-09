滙豐耕耘富豪商機 第3座財管市場落腳台中

看好台灣高資產理財需求市場，滙豐銀行積極打造財富管理中心，第 3 座財富管理中心確定落腳台中，預計今年 12 月開幕營運，搶攻中台灣財富管理商機。

滙豐 (台灣) 銀行表示，滙豐集團將台灣視為財富管理重點發展市場之一，目前分別在台北、桃園打造財富管理中心，第 3 座財富管理中心則選定台中市，預計 12 月將正式營運。

滙豐銀行自去 (2022) 年推出 Premier Elite 服務，目標鎖定資產規模新台幣 1500 萬元以上的高資產客戶，並針對個人需求提供客製化財富管理服務。統計近一年以來，Premier Elite 客戶數成長超過 80%，顯見台灣財富管理市場快速成長，深具潛力。

滙豐 (台灣) 今天也公布滙豐集團去年針對卓越理財客戶的調查，調查發現，滙豐 (台灣) Premier Elite 客戶，每二個客戶就有一位擁有滙豐銀行跨國帳戶，而超過 40% 的客戶更持有三個國家 / 地區以上的滙豐帳戶。

調查發現，66% 的客戶表示「全球投資商品」與「跨國財富規劃」是他們選擇往來銀行最重視的服務；61% 的客戶表示需要「多元外幣帳戶」，45% 的客戶表示需要「國際金融轉帳服務」。

進一步分析客戶理財需求，主要包含商務所需、投資規劃或子女在國外求學，最重視銀行提供的跨國服務。

另外，滙豐銀行的 Premier Elite 服務也反映在個人金融存款，去年個金存款增加 29%，比起市場平均年增幅 7%，財富管理的加值服務帶動存款成長。

滙豐 (台灣) 商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示，觀察近一年來，滙豐財富管理客戶數大躍升，顯示台灣財富管理市場的成長潛力，滙豐從私人銀行、財富與資產管理，到個人金融都能提供多元化服務，力求成為台灣最佳個人金融與財富管理國際銀行。」