瑞銀加強爭取財富管理人才 目標鎖定美國有錢人

雖然瑞銀 (UBS)(UBS-US) 考慮在收購瑞士信貸後裁減其全球員工總數的 30%，但它仍在美國繼續招募針對美國富人的財富管理人才。

今年上半年，瑞銀集團聘請了 50 名財務顧問，其中包括來自美國銀行旗下的美林銀行、摩根大通最近收購的第一共和銀行、花旗集團和富國銀行。其中 30 人是在 3 月收購瑞士信貸後發生的。其中最大的是 BG Group，這是一個由 13 人組成的團隊，在美林管理著 25 億美元的資產。

在收購瑞士信貸後，瑞銀成為全球第二大財富管理公司。雖然它在歐洲和亞洲處於領先地位，但它在美國只是排名第四大財富管理公司，而管理超級富豪財務的業務主要由美國銀行主導。

瑞銀全球財富管理總裁 Iqbal Khan 表示：「美國是全球最大的財富市場，近年來出現前所未有的成長。」「在這裡投資和建立業務是我們的首要任務。」

為了強調這項業務的重要性，他於 6 月 12 日與瑞信完成歷史性交易當天，在南加州會見了高淨值客戶；還與表現最好的財務顧問一起主持了一次內部活動。

在美國，這次收購並未改變瑞銀的財富業務，因為瑞信已於 2015 年退出美國私人銀行業務，並將約 275 名財務顧問轉移至富國銀行。

過去 3 年，瑞銀集團在美國為超高淨值客戶提供服務的私人財富顧問隊伍增加超過 25%。截至 3 月底，該行在美洲地區擁有 6147 名顧問，但拒絕透露其中有多少顧問在美國。

全球銀行正在擴大對帶來穩定費用的財富業務的投資，從而平衡投資銀行和交易等波動性業務。大多數業者都專注於超高淨值客戶，這是成長最快的群體。

瑞銀 (UBS) 美洲私人財富管理主管馬修斯 (John Mathews) 表示，隨著累積更多財富，可投資資產超過 3000 萬美元的富人預計在未來 5 年內成長 10%，「我們一直致力於吸引和留住擅長為這一人群服務的顧問。」

根據瑞士信貸去年的報告，2019 年至 2021 年間，全球淨資產超過 5000 萬美元的百萬富翁人數成長超過 50% 達到 26 萬 4200 人。其中一半以上住在美國。

財富是瑞銀獲利的核心。晨星公司分析師蕭茲 (Johann Scholtz) 表示，預計該行 63% 的獲利將在 4 年內來自財富管理。瑞銀集團股價今年上漲 6.5%，過去 12 個月上漲 17.5%。

為了鞏固其在美國市場的地位，瑞銀集團致力於在未來幾年將嬰兒潮世代的財富轉移給他們的繼承人。該銀行正在使其顧問隊伍在年齡和種族方面實現多元化，並為多代富裕家庭組織活動。

瑞銀估計，未來 7 年大約有 18 兆美元將交棒給美國年輕一代，未來 20 年將有多達 84 兆美元。