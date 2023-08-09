王品7月營收年增近2成 改寫單月次高紀錄

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (9) 日公布 7 月合併營收 19.5 億元，月增 12.87%，年增 19.24%，創單月次高紀錄，僅次今年 1 月，王品說明，主要是因暑假餐飲旺季和新門店帶動成長，台灣事業群營收增長至 14.9 億元，年增 25.53%，同為歷史次高水準。

累計前 7 月，王品合併營收 128.99 億元，年增 31.41%。

王品說明，7 月韓式料理「初瓦」開出台中據點一鳴驚人，開幕首月突破千萬業績，加上「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」和「青花驕」四大品牌，7 月共有 7 家千萬營收大店，展現暑假旺季強勁需求。

此外，王品快食尚品牌「石二鍋」和「12MINI」已迅速展店至 79 家、23 家，燒肉品牌「肉次方」、「Oh my! 原燒」和新鍋物品牌「旬嚐」新店開出，截至 7 月底，王品全台達 26 個品牌、320 家店，不斷創高。

而王品大陸事業群 7 月營收回穩至 4.6 億元，年增 2.7%。

王品說明，8 月暑假和父親節旺季持續發酵，端出多種多樣行銷活動，自 7 月底開始假日一位難求，越接近父親節，連平日來客數也大增，8 月下旬還有七夕檔期，營運動能熱絡無虞。