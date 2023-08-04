王品上半年財報打前鋒賺贏過去3年總和 餐飲股Q2財報樂觀

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 甫公布第二季財報，稅後純益 3.6 億元，每股純益 (EPS) 4.84 元，更創單季次高紀錄，僅次於第一季，累計上半年每股大賺 9.85 元，賺贏 2020-2022 年的總獲利，顯示國內餐飲市場已較疫情前更熱絡；在王品打前鋒告捷的激勵下，法人認為，可以樂觀看待其他餐飲股的第二季財報。

王品早盤股價大漲超過 7%，六角 (2732-TW)、漢來美食 (1268-TW) 和亞洲藏壽司 (2754-TW) 均漲超過 3%。

王品第一季每股純益達 5.01 元，累計上半年每股純益已達 9.85 元，超出疫情前水準，並超越過去三年的獲利總和。

因此，法人樂估看待，而尚未公布第二季財報的大型餐飲股，包括瓦城 (2729-TW) 第一季每股純益 4.84 元、豆府 (2752-TW) 每股純益 4 元，漢來美食 3.01 元，這些業者第二季同樣有各節慶和連假需求加持，加上外食剛需規模持續向上擴增，上半年獲利樂觀可期。

王品第二季合併營收 53.8 億元，僅季減 4.07%，年增幅 52.74%，單季稅後純益 3.6 億元，EPS 4.84 元，均寫歷史次高紀錄，僅次第一季。

王品說明，台灣事業群受惠帶動母親節、端午節連假聚餐需求，以及多家新店開出，單季營收達 41 億元，年增 59%。

而王品上半年合併營收為 109.9 億元，年增 33.97%，稅後純益 7.4 億元，大幅優於去年同期虧損 1 億元。