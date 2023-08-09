〈焦點股〉瓦城擠下王品 榮登觀光餐旅股王

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 公布上半年稅後純益達 2.75 億元，賺贏過去 2 年獲利總和，每股純益 (EPS) 8.91 元，激勵股價上攻，今 (9) 日盤中最高衝破 320 元，超越王品 (2727-TW) 榮登觀光餐旅股王。

目前王品守穩 300 元整數關卡上，而瓦城獲多方積極簇擁，盤中一度達 321 元，股價超越王品，但雙方股價仍僵持，距離不到 1 根漲停板。

瓦城第二季稅後純益 1.26 億元，EPS 4.07 元，累計上半年稅後純益 2.75 億元，賺贏過去 2 年獲利總和，每股純益達 8.91 元。

瓦城表示，上半年營收年增 37.93% 達 28.43 億元，營業毛利 15.28 億元、營業利益 3.51 億元，均創同期歷史新高；淨利率 9.57%，也創 9 年來同期新高。

隨著疫後餐飲市場快速回溫，瓦城正加緊展店步伐，預計第三季新增瓦城 1 家、時時香 3 家，以及年初新併購的品牌樂子將跨出台北揮軍台中。

瓦城表態看好，各百貨周年慶檔期將陸續到來，有望出現另一波來客高峰。

而王品獲利動能也相當暢旺，第二季合併營收 53.8 億元，季減 4.07%，年增幅 52.74%，單季稅後純益 3.6 億元，EPS 4.84 元，寫歷史次高紀錄，僅次第一季；累計上半年稅後純益 7.4 億元，每股大賺 9.85 元。