〈電信三雄財報〉遠傳6月每股賺0.3元 上半年1.69元超越財測

遠傳 (4904-TW) 受惠用戶升級 5G 帶動行動服務營收成長、漫遊服務需求增溫，以及業外收益同步挹注下，6 月營收獲利都較去年成長，每股純益 0.3 元；上半年每股賺 1.69 元，超越財測、達成率 113.4%。

遠傳 6 月營收 72.14 億元，月減 1.6%、年增 5.1%；EBITDA 26.78 億元，月增 2.6%、年增 3.7%；稅後純益 9.74 億元，月增 9.3%、年增 22.4%，每股純益 0.3 元。

第二季營收 217 億元，季減 2.7%、年增 4.7%；EBITDA 79.1 億元，季減 0.4%、年增 3.5%；稅後純益 27.67 億元，季增 0.5%、年增 19.7%，每股純益 0.85 元。

上半年營收 440.04 億元，年增 3.2%；EBITDA 158.55 億元，年增 4.2%；稅後純益 55.2 億元，年增 19%，每股純益 1.69 元。

回顧營運表現，遠傳近年大力塑造敏捷團隊文化，提升團隊自主研發能力，順利推動大型 IT 團隊進行敏捷 / DevOps 轉型，打造第二成長曲線，並於「2023 敏捷高峰會 (Agile Summit)」，藉由敏捷轉型實戰經驗的分享，助力更多企業組織踏出敏捷轉型的第一步。

此外，遠傳持續以核心技術，協助縣市政府導入新科技，與花蓮縣政府、台灣微軟攜手推動生成式 AI，應用於文書作業、教育文化、智慧觀光、智慧交通等多元場景，可大幅提升行政效率、促進在地產業轉型，實現 AI 治理。

遠傳持續積極推動 5G 遠距診療服務，縮短城鄉數位和醫療資源差距，自 2020 年 7 月以來已導入 12 縣市、35 鄉鎮，今年底前還將陸續導入花蓮 (已上線)、馬祖、宜蘭和澎湖，共計達 14 縣市、48 鄉鎮，提升偏鄉離島地區醫療量能。