汎德永業Q2獲利寫新記錄 上半年賺逾1股本 創6年來同期新高

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (9) 日公布第二季財報，受惠旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 新車大量到港，單季稅後純益 5.43 億元，年增 35.88%，每股純益(EPS)6.73 元，創單季獲利新高紀錄，累計上半年稅後純益 9.49 億元，年增 31.68%，EPS 11.76 元，創 6 年來同期新高。

汎德永業表示，BMW 電動車買氣火熱，帶動第二季營收合併營收達 152.48 億元，年增 18.29%，營業利益 6.64 億元，年增 34.03%，稅後純益 5.43 億元， 年增 35.88%。

而從上半年銷售表現來看，台灣車市買氣強勁，汎德永業新車銷售和維修保養均維持穩健成長態勢，上半年營業利益 11.67 億元，稅後純益 9.49 億元，分別年增率 30.25%、31.68%，EPS 衝上 11.76 元。

同時，汎德永業公布 7 月合併營收 45.98 億元，年增 38.14%，主要是因遞延已久的 MINI 新車於 7 月大量到港交車，加上 BMW X1、X3、3 系列新車表現亮眼。

累計前 7 月，汎德永業合併營收 319.88 億元，年增 23.88%。

汎德永業本月將發表全新 BMW X5、X6 車款，而 Porsche 也將在台發表全新 Cayenne、Cayenne Coupé 主力車款，累積待交訂單數量仍多，預期下半年新車到港數量將優於去年同期，汎德永業強調，整體市場成長仍相當值得期待。

而汎德永業旗下「台中保時捷 4S 多功能展示中心」開始試營運，預計第三季正式開幕，為國內營業面積最大的保時捷展示中心，工作位數也較原據點增加 1 倍，硬體規格為亞洲第一。