【量大強漲股整理】 AI股修正後，醞釀新主流誕生?Q2季報即將公佈下，該鎖定那些族群?

美股周二收低，台股今日早盤壓低，一度跌破季線，隨後翻紅在平盤附近震盪，恰好是周選擇權結算，終場下跌 6.13 點，收在 16870.94 點，成交量 3281 億元。

看一下三大法人: 外資翻多買超 31.56 億元，自營商賣超 64.55 億元，投信買超 44.26 億元，為連 5 買；三大法人合計賣超 11.26 億元。

美國銀行業再傳雜音，評級機構穆迪調降美國 10 家中小型銀行的信用評級，加上大陸進出口降幅再擴大，引發今日台股指數多空交戰，16900 點關卡得而復失，昨日黃仁勳大秀新一代超級晶片平台，但美超微電腦展望低於預期，盤後下跌逾 9%，使得台股 AI 概念股紛紛走弱，導致指數再度震盪回檔，籌碼面來看，外資由賣轉買，投信連 5 買，買超逾 120 億元，暗示第三季作帳行情悄悄展開；技術面部分，台股近四天，回測季線三次，都是有守，表示季線有一定的支撐力道，未來 8、9 月份不少個股進行除權除息，資金活水將會陸續湧現，近期的回檔，都是為了下半年的選舉行情做準備，台股有機會【先蹲後跳】，重點還是在於選股。

個股方面，比較亮眼是散熱族群，(3483-TW) 力致，7 月營收雙增至 7.46 億元，激勵股價攻上漲停價，(2421-TW) 建準，也收紅；AI 指標漲跌互見，(3231-TW) 緯創，下跌 6%，(2382-TW) 廣達，下跌 2.7%、(8210-TW) 勤誠，則狂飆超過 8%，新入列輝達 OVX 伺服器 AI 供應鏈的 (2357-TW) 華碩，也收紅；IC 設計族群，再掀漲勢，(3257-TW) 虹冠電，大漲超過 7.8%、(6129-TW) 普誠，漲幅都超過 4%，由盤面上個股表現可知，業績陸續發布下，業績的好壞將決定股價的漲跌，也符合我們先前一再強調的選股重點，業績題材股，將反映在股價上面。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

AI 股回檔修正後，緯創 (3231) 加碼點浮現了嗎?

新主流敲敲但生下，該如何挑選?

影片中分享給你知道!

今日影音

https://youtu.be/YsHl4L1LJgs

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

8/9 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(6605-TW) 帝寶

(2465-TW) 麗臺

(6672-TW) 騰輝電子 - KY

(3257-TW) 虹冠電

(3356-TW) 奇偶

(2363-TW) 矽統

(3032-TW) 偉訓

(3044-TW) 健鼎

(1519-TW) 華城

(2455-TW) 全新

(2368-TW) 金像電

8/9 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(3483-TW) 力致

(3548-TW) 兆利

(3693-TW) 營邦

(6194-TW) 育富

(6223-TW) 旺矽

(8050-TW) 廣積

(8942-TW) 森鉅

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險