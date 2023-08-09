談台積電設廠計畫 經長：印證先進製程根留台灣

台積電 (2330-TW) 宣布德國設廠、高雄廠製程規劃，對此經濟部長王美花今 (9) 日受訪時指出，台積電赴歐設廠可加深台灣與歐盟的合作，而高雄廠 2 奈米製程則是印證台積電將先進製程及研發根留台灣。

王美花今天出席 2023 產業戰略高峰論壇，她在會前受訪時針對晶圓龍頭大廠台積電設廠規劃作上述表示。

王美花指出，台積電將高雄廠改成 2 奈米製程，這正好印證台積電將最新先進製程及研發根留台灣，同時因應客戶需求布局海外市場；她認為，台積電前往德國設廠不只是因應客戶需求，還可製造與特殊車用晶片的合作機會，可加深台灣與歐盟的合作關係。

王美花進一步指出，台積電高雄廠原本規劃 28 奈米製程，但考量已在日本投資，並且規劃在德國與車用晶片合作，因此將高雄廠製程改為 2 奈米，目前台積電將新竹寶山、高雄廠設為 2 奈米生產基地。

王美花認為，儘管全球景氣不佳，但半導體不僅有中長期需求，且長線需求仍十分看好，先進製程留在台灣可提供更先進的技術需求，這也是台積電為何要在台灣布局先進製程。

台積電宣布高雄廠最新建廠計畫出爐，將導入最先進的 2 奈米製程，預計 2025 年量產。

台積電 2021 年底宣布將在高雄建 2 座 12 吋廠，產能規劃為 7 奈米及 28 奈米製程，不過台積電先前宣布暫緩 7 奈米興建，近期再傳出 28 奈米投資計畫生變，可能轉往更先進製程。